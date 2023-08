Camogli: a San Rocco tanti applausi per i premi fedeltà e bontà (2)

E’ un appuntamento stra consolidato dell’estate camogliese il Premio fedeltà del cane di San Rocco, giunto quest’anno alla 62ª edizione. Fu infatti ideato nel 1962 da don Carlo Giacobbe e Giacinto Crescini. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli Aps, la cui presidente Sonia Gentoso svolge un gran lavoro anno per anno.

Ad arricchire la manifestazione, nel giorno in cui si festeggia San Rocco, anche una lotteria a premi, alcuni banchetti di oggetti e dolciumi, gazebo di associazioni animaliste. In mostra anche le opere vincenti del Concorso un cane per amico.

