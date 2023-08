Congelato l’arrivo di Pierozzi, cambia il destino di Ferrer allo Spezia?

Niccolò Pierozzi non vestirà la maglia dello Spezia, almeno quest’estate. Nonostante un principio di accordo già trovato tra la dirigenza spezzina e quella della Fiorentina, il club gigliato ha preferito togliere dal mercato il giovane difensore, che lo scorso anno ha fatto benissimo alla Reggina con Filippo Inzaghi in panchina. Il motivo è prettamente ‘medico’: Pierozzi viene da un fastidioso problema addominale, che la dirigenza fiorentina vuole continuare a monitorare da vicino, provando ad evitare che la situazione si aggravi. Una cessione del giocatore avrebbe potuto accorciare i tempi di rientro del terzino, esponendolo a possibili ricadute, per questo fino a gennaio il club toscano ha deciso di non cedere Pierozzi.

E con il congelamento dell’operazione, a domino potrebbe cambiare anche il destino di un giocatore dello Spezia, Salva Ferrer. Lo spagnolo non è stato convocato per il primo impegno ufficiale della squadra di Massimiliano Alvini, in Coppa Italia contro il Venezia, ed era in odore di uscita con alcune squadre interessate a prelevarlo. Ma senza l’ingresso di Pierozzi (e con l’imminente addio di Holm), lo Spezia potrebbe decidere di bloccare il duttile spagnolo, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Amian anche per la prossima stagione.

