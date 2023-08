Follo verso il Piano antenne: “Controversie difficilmente risolvibili anche per mancanza pianificazione”

Follo verso il Piano di organizzazione del sistema di tele radiocomunicazioni, strumento noto anche, in breve, come Piano antenne. L’amministrazione comunale ha messo nero su bianco la volontà di dotarsene attraverso un atto di indirizzo approvato in questi giorni dalla giunta Mazzi. “Vengono presentate, ormai con una certa continuità, da parte dei gestori, presso il Suap comunale, istanze finalizzate all’installazione di impianti di telecomunicazione, per assicurare la piena la copertura del territorio, anche in conseguenza della diffusione della tecnologia 5G”, si legge nelle considerazioni contenute nella delibera. “In conseguenza delle nuove installazioni, sono frequenti le controversie tra associazioni, comitati cittadini, amministrazioni locali e gestori di telefonia, difficilmente risolvibili anche a causa dell’assenza di una organica pianificazione territoriale della materia”, sottolineano ancora dall’amministrazione. Palazzo civico va dunque verso la redazione del Piano, uno strumento, si legge ancora, “finalizzato al corretto insediamento degli impianti di cui trattasi, con riferimento alle aree di particolare sensibilità, così come previsto dalla normativa nazionale”.

L’articolo Controlli a tappeto nelle stazioni ferroviarie: ordini di allontanamento alle Cinque Terre proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com