Il mondo della musica in lutto per la scomparsa della cantante lirica savonese Renata Scotto

Savona. Savona e il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Renata Scotto. Nata nel 1934, soprano conosciuto in tutta Italia e non solo, è mancata questa notte all’età di 89 anni.

L’artista savonese, dopo aver studiato a Milano, ha debuttato nel 1952 sul palco del Teatro Chiabrera della Città della Torretta ne La Traviata. Durante la sua lunga carriera, ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri mondiali come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York o la Royal Opera House di Londra ed è diventata celebre soprano di fama internazionale. Nel 1965 cantò al Metropolitan Opera di New York debuttando con Madama Butterfly e nel 1986 ne curò la regia.

