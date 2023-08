Il nuovo difensore dello Spezia è georgiano (ma comunitario): in chiusura Gelashvili

Mancava un difensore centrale allo Spezia di Massimiliano Alvini e un difensore centrale è pronto a sbarcare in città. Si tratta di Iva Gelashvili, difensore georgiano che può sbarcare in B poiché possessore di passaporto comunitario (della Repubblica Ceca), e che si prepara a cominciare una nuova avventura in Italia, alla corte della squadra bianca. Gelashvili, classe 2001, completa così il reparto dei centrali della squadra di Alvini con caratteristiche diverse dai già presenti Nikolaou, Muhl, Hristov, Wisniewski e i giovani Bertola e Serpe, tra cui uno partirà in prestito da qui a fine mese.

Alto oltre un metro e novanta, Gelashvili arriva allo Spezia in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Batumi, club che lo aveva acquistato un anno fa, dopo un biennio nella B georgiana al Sioni Bolnisi, che lo aveva riportato in patria dopo diversi anni allo Sparta Praga, tra giovanili e seconda squadra. Con lo Spezia firmerà un contratto annuale, con opzione di triennale in caso di riscatto da parte del club bianco. Molto bravo in impostazione, Gelashvili è un difensore dalla spiccata aggressività, capace di giocare come centrale sia in una difesa a quattro che in una retroguardia a tre. Arriva allo Spezia come outsider, ma la società crede molto nelle sue capacità e spera di aver fatto centro con il suo acquisto da un mercato, quello georgiano, che negli ultimi anni ha saputo regalare tante gioie ai club europei.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com