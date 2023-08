L’artista spezzino Guido Morelli in mostra alla Galleria Europa di Lido di Camaiore

L’artista spezzino Guido Morelli espone alcune opere nella rassegna di pittura “Another summer” che si inaugura sabato 19 agosto alle 21, negli ampi locali della Galleria Europa sul lungomare Europa 41 a Lido di Camaiore.

“Si tratta della più importante iniziativa del settore promossa in questa stagione nella frazione versiliese, voluta dal Comune di Camaiore e organizzata in sinergia con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio – si legge in una nota -. Nella mostra verranno esposti anche dipinti di Annamaria Buonamici, Daniela Caciagli, Riccardo Corti, Beppe Francesconi, Gianluca Motto, Armando Orfeo, Lisandro Rota, Riccardo Ruberti e Valente Taddei”.

