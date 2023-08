Le maschere teatrali di Amal Fazairy e gli scatti di Davide Borghini in mostra all’Atelier Nuova Eleusis

Da sabato 19 a lunedì 21 agosto all’Atelier Nuova Eleusis di Sarzana (Via dei Giardini, 14), in collegamento con il Festival Mythoslogos, si terrà “Prosopon”, mostra di maschere teatrali e fotografie organizzata dall’Associazione Culturale Arthena APS e dalla Compagnia Teatro Iniziatico, diretta da Angelo Tonelli. La mostra, a cura di Solange Passalacqua, ospiterà le maschere in cartapesta realizzate dall’artista Amal Fazairy per gli spettacoli teatrali, tra cui “Antigone”, ultimo lavoro del Teatro Iniziatico, e le fotografie che Davide Borghini ha realizzato tra la fine del 2021 e la primavera del 2023 e che ripercorrono l’ideazione e la messa in scena dello spettacolo “Manteion, dalla distopia alla eutopia attraverso la Sapienza”. La mostra sarà visitabile fino a lunedì 21 agosto con orario 19:00 alle 22:30. Ingresso libero.

