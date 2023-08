Nuoto/ Kilometro Rivano, più di cento nuotatori

Dall’Associazione sportiva Scurpena

Come ogni anno in occasione del 15 di agosto con partenza alle ore 17:00 si è svolto nelle acque della

baia di Riva Trigoso il Kilometro Rivano, nuotata non competitiva giunta alla 14^ edizione, che ha visto

cimentarsi in acqua un numero nutrito di partecipanti.

Diventato ormai un appuntamento classico del Ferragosto rivierasco per coloro che amano cimentarsi

nel nuoto in acque libere, ha visto tra i 100 partecipanti i nomi di numerosi giovani promesse,

affiancati da ormai consolidati Master e da un numero sempre maggiore di Amatori che alimentano

un settore, quello del nuoto in acque libere, sempre più in crescita.

» leggi tutto su www.levantenews.it