Nuova colonnina di ricarica ultraveloce all’area di servizio Magra Est

Attiva dai giorni scorsi nell’area di servizio Magra Est, sull’autostrada A12, una nuova colonnina di ricarica ultraveloce. Il nuovo dispositivo ha una potenza massima di 100 kW ed è dotato di tre tipologie differenti di connettori per la ricarica di tutte le automobili. “L’entrata in funzione della nuova colonnina – si spiega sul sito di SALT – conferma l’impegno della concessionaria per la diffusione dei servizi di ricarica elettrica sulle tratte in concessione e si inserisce nella strategia di medio e lungo termine del Gruppo ASTM, di cui SALT fa parte, per l’elettrificazione entro il 2026 di tutta la rete autostradale italiana di propria competenza, circa 1.400 chilometri, a testimonianza del significativo contributo del gruppo per una concreta transizione in chiave green della mobilità”.

