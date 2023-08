Pallanuoto F/ Rapallo: confermate le giocatrici Ursula Gitto e Nicole Zanetta.

Dall’ufficio stampa del Rapallo pallanuoto

Dopo le conferme di Bianconi e Marcialis Patron Antonucci annuncia la permanenza di altre due pedine fondamentali per lo scacchiere RPN: “Nel segno della continuità il Capitano Ursula Gitto e la canterana Nicole Zanetta, difenderanno ancora i colori del Rapallo Pallanuoto nella prossima stagione agonistica. Parliamo di due ragazze che in modo diverso incarnano al meglio il DNA della nostra società. Nicole è un prodotto del nostro vivaio, nata e cresciuta nella nostra società, che oltre ad essere una giocatrice di prim’ordine sta portando avanti in modo egregio il progetto con le giovanili, dimostrando di possedere ottime qualità anche in veste di allenatrice. Ursula è il nostro capitano, attaccante mancino dotata di eccellenti qualità tecniche, ma soprattutto una ragazza straordinaria che ha dimostrato grande attaccamento al mondo RPN, fungendo da ponte tra il vecchio e il nuovo corso della nostra squadra. Un grazie di cuore alle ragazze, la cui conferma non è mai stata in dubbio e che noi riteniamo fondamentale nel perseguire i nostri obiettivi futuri”.

