Liguria. I positivi alla peste suina sono ora 900, nove in più rispetto all’aggiornamento precedente, per quattro casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 413; per cinque in Piemonte dove i casi identificati salgono a 487.

I quattro nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno ad Arenzano (due casi in totale), due a Genova (diciannove), uno a Propata (primo).

» leggi tutto su www.ivg.it