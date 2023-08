Genova. Hanno raggiunto quota 900 i casi positivi alla peste suina africana, nove in più rispetto all’aggiornamento precedente dell’istituto zooprofilattico della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Nell’ultimo bollettino quattro casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 413; per cinque in Piemonte dove i casi identificati salgono a 487.

» leggi tutto su www.genova24.it