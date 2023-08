Prima Categoria: tris di novità per il Plodio di mister Gerundo

Alessio, esterno classe 2001 proveniente dal Millesimo, arriva da una doppia annata con la maglia giallorossa, mentre in precedenza aveva vestito la casacca del Bragno in Promozione oltre che essere cresciuto nel settore giovanile della Cairese. Nell’ultima stagione è sceso in campo 21 volte tra campionato e coppa. Mattia, difensore centrale 2004 dalla Juniores della Cairese, si appresta a vivere la sua prima stagione in prima squadra. Per lui esperienze nei settori giovanili di Millesimo e Cengio, oltre che a quello gialloblù. Kristian, laterale basso classe 2004, anch’egli in arrivo dalla Juniores della Cairese, ha una situazione analoga a quella di Mattia, anche lui inizia con Millesimo e Cengio prima di passare ai gialloblù, squadra con cui ha giocato nell’ultima stagione.