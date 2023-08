Sestri: scontro auto-moto; 31enne grave in elicottero al San Martino

Ancora uno scontro tra auto e moto e ancora una persona in gravi condizioni trasportata con urgenza al San Martino in codice rosso con l’elecottero Drago. L’incidente alle 17.30 circa a Sestri Levante, località Santa Vittoria. Un trentunenne è alla guida di una motocicletta su cui viaggia anche una ragazza. L’impatto tra i due mezzi è violento. Sul posto arriva il 118 di Lavagna con l’automedica Tango 2, la Croce Rossa di Riva Trigoso e l’ambulanza India con personale infermieristico. La ragazza ha un polso dolorante, forse fratturato e viene trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Il 31enne è politraumatizzato; viene stabilizzato e trasportato alla piazzuola di Sestri Levante dove arriva l’elicottero Drago che lo trasferisce al pronto del San Martino.

Alla stessa ora altro incidente in A-12 nel tratto Lavagna-Chiavari dove interviene il 118 con Tango-1 e la Croce Rossa di Lavagna. Un paziente viene trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Conseguenze sul traffico.