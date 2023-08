Siccità e acquedotti, Taboga (Assoutenti): “Da Andora a Savona provvedimenti comuni segnalano stato di allarme”

Provincia. “Con una cadenza che ha preso un ritmo molto preoccupante, in vari comuni sono scattati provvedimenti che accelerano uno stato di vero e proprio allarme, maturato in uno stato di prolungata siccità e di una inadeguata gestione del sistema acquedottistico”. Lo dichiara, in una nota, il presidente onorario di Assoutenti Savona Gian Luigi Taboga.

“Ormai da Andora a Savona – spiega – ed in molti centri dell’entroterra e della Val Bormida, si sta prendendo coscienza di una situazione che richiede non solo attenzione ma provvedimenti che potrebbero incidere pesantemente su gli usi e le consuetudini dei cittadini, abituati ad una disponibilità illimitata di un bene così prezioso come l’acqua. C’è voluta una crisi così evidente come quella attuale per mettere allo scoperto le carenze strutturali per quanto riguarda l’emungimento dalle falde e dalle sorgenti, della distribuzione con reti obsolete e inadatte, con un sistema di depurazione incompleto, dispendioso e inadatto al recupero delle acque per uso agricolo ed industriale”.

