Acqua torbida a Boissano, il sindaco: “Comunicazione puntuale e risposta adeguata al problema, la minoranza fa allarmismo infondato”

Boissano. “E’ vergognoso che la minoranza di Boissano strumentalizzi un argomento delicato come quello dell’acqua per dare contro alla maggioranza, ma dov’era nel momento in cui si è verificata l’emergenza?”. Così il sindaco di Boissano, Paola Devincenzi, replica alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Davide Mattiauda, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione a proposito del problema idrico registrato nella cittadina alle spalle di Loano.

“Se si ricostruisce la dinamica dei fatti, e quello che sono le competenze dei vari enti coinvolti, è di facile comprensione per quale motivo l’amministrazione ha atteso ore per emanare un’ordinanza precauzionale di non utilizzo dell’acqua a fini potabili – nota il sindaco – Occorre, prima di tutto, che venga verificata la situazione da chi ha la competenza per attuare tutte le misure necessarie. Non è la prima volta che l’acqua appare torbida nel paese. Ricordo soprattutto che la non potabilità era presunta e l’ordinanza è stata emanata a scopo precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica. Se ci fossero stati gravi pericoli evidenti ed imminenti per la salute si sarebbe proceduto con differenti modalità che la minoranza, cioè una minoranza che sa il fatto suo, dovrebbe conoscere. E ricordo che ormai da molti anni la gestione dell’acquedotto di Boissano non è più nella disponibilità diretta dell’amministrazione comunale”.

