Calcio/ Lavagnese regge un tempo, il Sestri vince 1-4

Dall’Usd Lavagnese

Nell’amichevole ufficiale disputata oggi al Riboli la Lavagnese regge un tempo alla neopromossa Sestri Levante di mister Barilari. Nel primo tempo bianconeri in campo con Adornato, Vianson, Magonara, Romanengo, Giammarresi, Soplantai, Suarato, Lionetti, Righetti, Lombardi, Trocino. Nella ripresa dentro al 1′ Zulian per Giammarresi, all’8′ Lepri e Sanguineti per Lionetti e Vianson, al 13′ Costa e Mulattieri al posto di Trocino e Suarato, al 15′ dentro anche Ragher al posto di Adornato.

