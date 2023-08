Camogli: ragazza soccorsa da Drago al Passo del bacio, poi al San Martino

Ancora una persona infortunata nel parco di Portofino e ennesimo intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Alle 15 circa una ragazza, che nonostante il caldo aveva intrapreso con amici un’escursione nel promontorio, è caduta in località Passo del bacio, dove alcuni mesi fa un escursionista era precipitato e morto sotto gli occhi della fidanzata e di amici. La giovane escursionista, impossibilitata a camminare e con una spalla dolorante. Che fare? Gli amici hanno chiesto aiuto al 112. Scattato l’allarme si sono messi in moto i vigili del fuoco di Rapallo e il Soccorso alpino. Nel frattempo però è partito dall’aeroporto Colombo Drago che ha raggiunto il Passo del bacio: ha verricellato a terra medico ed infermiere che hanno prestato le prime cure. Poi hanno issato la paziente a bordo e l’hanno trasportata al pronto soccorso di San Martino per radiografie ed accertamenti clinici.

» leggi tutto su www.levantenews.it