Chiavari: Carnevale d’Agosto, grande ritorno a tema hawaiano

Stasera a partire dalle 19 sul lungomare di Chiavari si è tenuta la manifestazione estiva “Carnevale d’Agosto”, un classico degli anni pre pandemia che quest’anno ritorna per la prima volta dopo l’uscita dal Covid. Un corteo di carri allegorici che ha visto i locali siti in passeggiata offrire cibo e bibite ai visitatori. Presente anche un intrattenimento musicale, all’ingresso del Park Cattaneo, a fianco di Yili Restaurant, del Bar Le Fontane, dall’Hotel Zia Piera, tra il ristorante Quattro Archi e il bar L’Ancora, di fronte alla Gelateria Spinola. L’ evento è organizzato dal Comitato Lungomare, con il coordinamento di Tigullio Events. La sicurezza è stata garantita dal Centro Operativo Comunale, che ha attivato la Protezione Civile, oltre alle Forze dell’Ordine e Croce Rossa.

“Sono state fatte otto edizioni consecutive dal 2012 al 2019, poi ci siamo fermati a causa della pandemia. Quella di quest’anno è la nona, che torna dopo tre anni di sosta: 2020,2021, 2022 – dichiara Marco Usai del Comitato Lungomare Chiavari -. Tornare significa vivere tante emozioni ma anche tante incertezze perché dopo quattro anni è cambiato un po’ tutto. L’edizione è animata da otto carri provenienti da Chiavari e pure dall’entroterra (Ne, Moconesi, Coreglia Ligure), allestiti da privati”. Il percorso ha previsto che i carri sfilasseto da piazza Leonardi alle 20.30 fino a tutto corso Valparaiso, girino in via Risso, via Prandina per poi tornare sul Lungomare. La festa si concluderà intorno all’una di notte.

