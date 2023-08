Chiavari: controlli di Ferragosto, nove denunciati; anche due ragazze

A Chiavari, i carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà 9 persone:

– cinque di età compresa tra 20 e 60 anni, per guida in stato di ebbrezza e guida con patente revocata;

– due ragazze, una albanese e l’altra tedesca di 20 anni, per tentato furto. Entrambe, mentre si trovavano all’interno di un esercizio commerciale, tentavano di appropriarsi di prodotti vari;

– un polacco di 35 anni e un veneto di 30 anni per tentato furto aggravato in concorso. I due tentavano di asportare merce varia del distributore automatico di una tabaccheria.

