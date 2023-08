Colpo Genoa, arriva Malinovs’kyj e l’obiettivo si sposta in alto

Dimmi che mercato fai e ti dirò chi sei. O meglio, dimmi che mercato fai e ti dirò che obiettivo avrai. In sostanza, oltre all’obiettivo salvezza di rito, l’imminente arrivo di Ruslan Malinovs’kyj segnala la volontà del Genoa di salvarsi senza patemi e magari provare a fare come il Monza lo scorso anno.

Il giocatore ucraino arriva dal Marsiglia, squadra che è arriva terza in Ligue 1, e si aggiunge a Retegui, punta della Nazionale (non che la concorrenza sia agguerritissima ma tant’è) e Messias, direttamente dal Milan con cui ha vinto lo scudetto. Un tris di livello da aggiungere a Gudmundsson, che dopo aver risciacquato i panni nell’Arno della Serie B ora deve tirarsi a lucido per la massima serie.

» leggi tutto su www.genova24.it