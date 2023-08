E’ Dario Vergassola l’ultimo ospite di “Quattro risate lungo il fiume”

Giovedì 17 agosto calerà il sipario sulla rassegna “Quattro risate lungo il fiume” organizzata dal Comune di Ameglia con i protagonisti del cabaret made in Italy. Domani sera, alle 21.30 l’appuntamento è con il comico spezzino Dario Vergassola, sempre in Piazza Pertini. Noto al grande pubblico grazie a programmi tv come “Mai dire Gol” e “Sei in un Paese meraviglioso”, e fresco di partecipazione a “Pechino Express”con la figlia Caterina, Vergassola intratterrà i presenti con l’umorismo dissacrante che lo contraddistingue da sempre.