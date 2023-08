È morto Giordano Bragoni, storico dirigente dei bancari Cisl. Venerdì i funerali alla Chiappa

È deceduto Giordano Bragoni, storico dirigente sindacale della Cisl Bancari e Assicurativi della Spezia. Assunto trentenne alla Cassa di Risparmio della Spezia come vincitore del concorso per laureati in agraria, indetto dalla banca per favorire lo sviluppo dell’Azienda agricola sperimentale di Sarzana, da subito si interessò anche della tutela sindacale dei colleghi, venendo eletto nel direttivo della Sezione Aziendale Sindacale Fiba/Cisl della Direzione Carispezia, della quale per alcuni anni ricoprì anche l’incarico di segretario responsabile. All’interno del Sindacato Provinciale Fiba/Cisl della Spezia, divenuto poi First/Cisl, si è occupato in particolare del coordinamento dei quadri direttivi (Funzionari e Dirigenti). Notevole impegno ha dedicato anche al Circolo Dipendenti della Cassa di Risparmio della Spezia. Grazie a Giordano e all’instancabile opera di tanti altri colleghi, l’azienda ha aumentato le risorse destinate al CRAL, utilizzate sia per ristrutturare i locali del Circolo dipendenti di via Colombo che per ampliare notevolmente le attività sociali. Ciò ha consentito al Cral Carispezia di diventare nel tempo un importante punto di riferimento culturale non solo per i dipendenti della banca, ma anche per l’intera città della Spezia. I suoi funerali si terranno alle 11 di domani venerdì 18 agosto, presso la Chiesa di San Bernardo alla Chiappa.

