Ecco Zerbida, il vino di Cantina Possa per i Mitilanti

Cantina Possa dà alla luce Zerbida, il “vino dei Mitilanti”. Un vino inedito in edizione limitata: cento bottiglie, e cento etichette ognuna con un testo unico, generato da un esercizio di scrittura collettiva da parte di tutto il gruppo dei poeti con la maglia a righe (Andrea Bonomi, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Alfonso Pierro, Francesco Maria Terzago, anche curatore del progetto grafico del vino). Per Zerbida il vignaiolo eroico Heydi Bonanini ha selezionato un uvaggio molto particolare, dedicando un’intera botte al progetto, che andrà a finanziare l’attività poetica dei Mitilanti. “Molte delle nostre migliori idee sono arrivate dopo alcune serate alcoliche – scherzano i quattro dal loro quartier generale -. Per cui, questa volta abbiamo pensato di fare il grande salto: produrre direttamente un vino!”.

Il nome del vino, Zerbida, è un termine rurale arcaico, che indica un terreno sassoso e incolto, così frequente nel nostro entroterra: la denominazione si colloca nella tradizione dei Mitilanti di recuperare termini dimenticati e legati al territorio per le loro iniziative, com’era già stato per Erpici e Palamiti.

Ognuna diversa dall’altra, si diceva, le cento etichette. I Mitilanti le hanno compilate a partire da ricordi personali: si tratta di una lunga sequenza di termini che nella memoria dei poeti sono indissolubilmente legati con il territorio delle Cinque Terre, a partire dalla loro infanzia sino al giorno d’oggi.

Il nuovo nato in casa Bonanini sarà presentato – e sarà acquistabile – mercoledì 23 agosto, dalle 19.00, a Riomaggiore, direttamente nella suggestiva sede di Possa, a strapiombo sul mare. QUI l’evento Facebook.

