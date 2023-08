Estate 2023, il bilancio di Federalberghi dopo Ferragosto: “Presenze in calo, soggiorni più brevi e varie incertezze all’orizzonte”

Savona. “Agosto si conferma il mese delle vacanze in Liguria e nel mese ‘tradizionale’ sono riposte le aspettative degli albergatori, dopo un significativo calo degli arrivi a giugno e nelle ultime settimane di luglio, anche per via dell’incertezza meteo. Tuttavia la durata media dei soggiorni si è sensibilmente contratta. Nel savonese tengono bene le presenze degli stranieri, che vanno a colmare il calo della domanda interna da parte di famiglie italiane, che quest’anno probabilmente non andranno in vacanza per via dell’aumento del costo della vita legato all’inflazione”. Federalberghi Savona traccia un bilancio della stagione nella settimana di Ferragosto. Il quadro è “complesso e con varie sfumature all’interno della stessa provincia, ma i dati vanno letti con cautela”.

“Agosto è sempre stato il mese delle partenze e anche quest’anno si conferma il periodo di punta – precisa Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona – Sarebbe drammatico se gli alberghi fossero vuoti a ridosso del Ferragosto. Tuttavia, la sensazione generale è che la stagione scivoli via molto al di sotto delle aspettative: per esempio colpisce che una buona fetta di persone quest’anno non faranno vacanze, principalmente per motivi economici. Questo aspetto è evidente nei cali di presenze che abbiamo registrato a giugno, luglio e che ad oggi fanno sì che ci siano ancora disponibilità per le prossime settimane. I problemi sono molti e complessi: hanno inciso parecchio la situazione economica generale, l’aumento dei tassi, il diminuito potere d’acquisto delle famiglie. Tutto senza dimenticare il generale aumento dei prezzi, ma anche la nuova martellante campagna denigratoria, che ha preso di mira un po’ tutti i settori turistici del paese e che è tutt’ora in atto”.

