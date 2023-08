Finito il restyling: il Galeone è tornato al Porto Antico

Genova. Una decina di giorni di assenza per tornare nel porto di Genova più bello di prima: il Galeone dei pirati, una delle più dollari attrazioni turistiche della città, è nuovamente ormeggiato a Ponte Calvi, diventato la sua casa sin dai primi anni ’90.

Il Neptune – da tutti conosciuto e chiamato come “galeone”, appunto, anche se si tratta in realtà di un vascello, fedele riproduzione di un’imbarcazione del 1600 – aveva preso il largo a fine luglio alla volta di Molo Giano per essere sottoposto a una serie di lavori di manutenzioni nell’Ente Bacini. Terminato il restauro, lo scorso 11 agosto è tornato alla sua postazione originaria per essere nuovamente a disposizione dei turisti che vogliono visitarlo.

