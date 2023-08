I precedenti al “Druso”: una vittoria, un pari e una sconfitta che costò l’esonero a D’Adderio

Primo confronto in assoluto in Serie B tra Südtirol e Spezia. L’ultimo precedente in campionato tra le due squadre risale al 22 aprile 2012, in Serie C, con la vittoria interna per 2-1 dei liguri: sono passati tanti anni ma i tifosi più attenti ricorderanno il gran gol di Nicola Madonna che decise una partita particolarmente significativa perché fu il suggello della famosa rincorsa al Trapani culminata poi con la promozione. Per tornare invece a trovare un SudTirol-Spezia giocata a Bolzano bisogna andare ancora indietro di qualche mese: dicembre 2011, gara difficilissima con l’allora tecnico aquilotto Michele Serena fortemente in bilico e legato ai risultati. Un passo falso in terra altoatesina avrebbe fatto sprofondare lo Spezia in piena zona playout ma non andò in quel modo: vittoria in rimonta, con le sigle di Madonna, ancora lui, ed Emiliano Testini, oggi alla Lucchese come vice-allenatore di Giorgio Gorgone.

Prima dell’exploit del dicembre 2011, due soli precedenti: quello del 25 aprile 2010 quando lo Spezia di Fulvio D’Adderio, accompagnato da circa 600 tifosi, non riuscì ad andare oltre il pari (0-0 e Aprea parò pure un rigore), lasciando di fatto alla squadra di Sebastiani il primo posto e la futura promozione diretta. Nel settembre successivo lo Spezia ritornerà nel profondo nord in ben altre condizioni: reduce da una vittoria contro il Gubbio, la prima di una stagione (anche quella) iniziata male, la squadra bianca dura soltanto un tempo. Una traversa di Capuano fa illudere tutti perché ad un certo punto si spegne completamente la luce e in 5′ lo Spezia perde tutto: 2-0 per gli altoatesini e un ko che, il giorno successivo, costò l’esonero a D’Adderio con l’ingaggio, al suo posto, di Alessandro Pane.

