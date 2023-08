Il Comune di Aulla, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale del 3 agosto, nei giorni scorsi ha emanato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a concedere in locazione un immobile da destinare a sede della nuova scuola media di Albiano Magra. Tra i requisiti dell’immobile: essere ubicato ad Albiano, avere una superficie lorda complessiva minima pari a 270 metri quadrati, avere autonomia funzionale e/o accesso indipendente.

All’interno dell’immobile, che dovrà naturalmente essere conforme alla vigente normativa in materia di edilizia scolastica e sicurezza, dovranno essere disponibili tre aule, una sala a uso insegnanti e servizi igienici in numero idoneo; diversamente, nella manifestazione di interesse dovrà essere inserita la dichiarazione del proponente della disponibilità ad effettuare, a proprio carico e a proprie spese, tutti gli adeguamenti necessari. Durata del contratto di locazione: dall’anno scolastico 2023/2024 e per i successivi due, con possibilità di recesso anticipato. Le manifestazioni di interesse pervenute al Comune (il termine per presentarle è il 26 agosto prossimo) saranno valutate tenuto conto dei seguenti criteri: caratteristiche dell’immobile, tempi di effettiva disponibilità dello stesso e canone di locazione offerto. Documentazione e dettagli sul sito istituzionale del Comune di Aulla.

L’articolo Il Comune cerca un immobile per la nuova scuola media di Albiano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com