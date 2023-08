“Il suono del tempo”, concerto di organo e percussioni alla Madonnina della Punta di Bonassola

Appuntamento con la Rassegna Il Suono del Tempo, a cura dell’Associazione Musicale César Franck, venerdì 18 agosto alle 21.15 a Bonassola in località Madonnina della Punta: protagonisti saranno Ferruccio Bartoletti e Luca Manfredini, che improvviseranno rispettivamente all’organo virtuale e alle percussioni sul tema I Pianeti, dando vita ad uno spettacolo di suoni e luci sul mare che si preannuncia originale e suggestivo. Ferruccio Bartoletti, spezzino, direttore artistico dell’Associazione, è concertista di fama internazionale, con alle spalle circa 900 recitals nelle più importanti cattedrali e sale da concerto di tutta Europa, ospite in importanti Festivals sugli organi più prestigiosi; solista con orchestra, ha tenuto concerti per l’Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Bruno Aprea, alla Philarmonie im Gasteig di Monaco di Baviera e alla Neuen Gewandhaus di Lipsia, dove ha registrato la terza Sinfonia di Saint-Saens sotto la direzione di Fabio Luisi; è anche docente di Conservatorio e docente alla Scuola Diocesana di Musica Sacra di Massa Carrara Pontremoli e ha tenuto corsi di perfezionamento all’estero su letteratura organistica e improvvisazione. Musicista classico dunque, ma non solo: è stato infatti tra i primi in Italia a realizzare opere interattive d’improvvisazione, che coniugano narrazione, poesia e immagine, dedicandosi specificamente alla ricostruzione sonora di pellicole cinematografiche degli anni ’20. Sempre in veste di improvvisatore, è stato per oltre dieci anni componente dell’Ensemble Katharsis, col quale ha vinto le selezioni del prestigioso Premio discografico americano “Grammy Awards” grazie al disco “Vesprae”.

Domani presenterà al pubblico questo nuovo progetto assieme al percussionista Luca Manfredini.Manfredini si è diplomato al Conservatorio di Musica “G. Puccini” sotto la guida del Maestro Athos Bovi perfezionandosi poi con musicisti quali F. Bombardieri, Nick Woud, Dario Savron, Diego Matheuz, Felix Mendoza e, per quanto riguarda la musica da camera, con Christian Hamouy, Jonathan Faralli e il gruppo Tetraktis. Si è esibito con organici orchestrali su repertori classici e non, in Italia e all’estero, suonando in grandi sale da concerto quali il Parco della Musica di Roma, Arcimboldi di Milano, Petruzzelli di Bari, Hallenstadion di Zurigo, The Gasteig, Heineken Music Hall, Arena de Genève, Amphiteatre at the cit, il Palais des Congrès de Paris e molti altri. Nell’ambito classico si è esibito in festival ed eventi musicali anche in Libano ed Emirati Arabi eseguendo opere di Verdi, Puccini, Mozart, Beethoven, Prokofiev, Dvorak e Rachmaninov.

