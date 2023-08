La spezzina Ylenia Francini partecipa al Premio letterario Amazon storyteller award

Ma “1929 – una data, una storia” non è l’unico testo che puoi acquistare su Amazon.Infatti, nel 2021 Ylenia ha pubblicato “l’amore è altro”, una storia incentrata su una relazione tossica che vede cadere la protagonista nel baratro più profondo per poi risalire faticosamente e ricostruire da zero la propria vita.

Nel 2023 ha pubblicato “Professione Fashion Creator – la guida che stavi cercando”, un testo che mostra il dietro le quinte di una fashion creator mettendo in luce la propria vita lavorativa e tutto quello che affronta durante ogni giornata facendo leva sull’esperienza diretta di Ylenia Francini.

Ylenia Francini, spezzina ormai conosciuta da anni sui social per la sua professione digitale, ha appena pubblicato il suo terzo libro “1929 – una data, una storia”.Il testo parla di un periodo storico che ha segnato l’Italia e la vita di tantissime persone: la Seconda Guerra Mondiale.In uno scenario di totale miseria e violenza prende avvio una storia vera, quella di Agostino, un uomo di Vezzano Ligure che all’epoca è solo un ragazzo che si ritrova a dover affrontare numerose peripezie per sopravvivere alla furia nazifascista.Il testo sta partecipando al Premio Letterario Amazon Storyteller Award che si concluderà il 30 agosto.Si può acquistare su Amazon (in versione cartacea o digitale) e dare il proprio contributo, lasciando una recensione dopo averlo letto.