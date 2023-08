Un piccione colpito con un bastone in un bar cittadino e rimasto seriamente ferito: è quanto denuncia con un post su Facebook l’associazione L’Impronta, realtà che dall’estate 2018 gestisce il canile municipale della Spezia. “Purtroppo non è la prima volta che succede, ci sono già stati casi di piccioni uccisi solo perché “disturbavano” i clienti – scrivono dall’Impronta -, ma nessuno ha mai denunciato l’accaduto, vogliamo sperare che grazie alla divulgazione si sappia che fare del male a qualsiasi animale è un reato. I piccioni in città ci sono da sempre, sono attirati dal cibo, sono attirati dagli avanzi di aperitivi e dalle bricioline di colazioni e pranzi fugaci. La loro colpa, avere fame, come tutti gli altri animali che si inoltrano nelle città”. Sul posto, spiegano dall’associazione, era presente una volontaria, che per l’accaduto ha sporto denuncia alla Polizia locale della Spezia. Dopo essere stato colpito, il volatile, prosegue il post dell’Impronta “è stramazzato al suolo, sanguinante, con un occhio quasi esploso e altre lesioni gravi alla testa e alle ali. La volontaria lo ha subito soccorso e grazie al tam tam dei social altri volontari l’hanno prontamente portato dal veterinario”, dove attualmente si trova. “Denunciate, ogni volta che vedete un atto di violenza verso gli animali. Bisogna restare sul posto e chiamare le forze dell’ordine”, l’invito dell’Impronta.

L’articolo L’Impronta: “Piccione preso a bastonate in città: fare male agli animali è reato” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com