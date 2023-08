Monterosso, gli appuntamenti del fine settimana

Un fine settimana da non perdere attende tutti gli amanti del divertimento, della musica e della creatività a Monterosso. Tre giorni di eventi straordinari, pronti a catturare cuori e menti in un turbinio di emozioni.

Venerdì 18 agosto

Rivivete gli Anni ’70 al “Beach Party anni ’70”! La spiaggia di Tragagià sarà il palcoscenico di un viaggio nel tempo, direttamente negli anni ’70! Dalle ore 19.00 in poi, mettetevi i vostri abiti più sgargianti e preparatevi a ballare sulla sabbia al ritmo travolgente delle hit dell’epoca. Un aperitivo in spiaggia per festeggiare lo spirito libero e spensierato degli anni passati.

