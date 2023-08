Nell’ultimo week end di agosto ritorna la tradizione degli Orti di Pignone

Nel fine settimana del 26 e 27 agosto il borgo medievale di Pignone si trasformerà ancora una volta in un’esplosione di colori, aromi e autenticità locale grazie alla XXII edizione della mostra mercato gli Orti di Pignone.

Dalle 18 di sabato 26 e dalle 12 di domenica 27 agosto il pittoresco borgo incastonato in un paesaggio mozzafiato, si preparerà a risvegliare i sensi e a celebrare la sua eredità culinaria e culturale: Pignone, Bandiera Arancione del Touring club italiano, sarà occupato dai banchi dei prodotti locali e dagli stand dei piatti tradizionali, la cui preparazione coinvolge l’intera popolazione pignonese e anche molti ospiti. Come di consueto il nucleo centrale della festa è costituito dai produttori locali, riuniti nell’Associazione delle Valli del Pignone e del Casale, che da alcuni anni hanno rivitalizzato l’attività agricola nel territorio comunale producendo patate, fagioli, farina di mais, farina di castagne, secondo un disciplinare che ne garantisce la qualità vendendoli poi col marchio dell’associazione.

