Bogliasco. Si completa con altre due conferme l’organico della prima squadra femminile del Netafim Bogliasco 1951.

In vista della stagione 2023/’24, la quattordicesima in Serie A1 per la formazione biancazzurra, la tredicesima consecutiva, Mario Sinatra potrà disporre ancora del prezioso contributo di Bianca Rosta e Anastasia Riccio.

» leggi tutto su www.genova24.it