Non conformità per i punti di balneazione Arena, a Framura, e Lo Scoglio, a Monterosso, in seguito all’esito sfavorevole delle analisi sui campioni routinari prelevati ieri da Arpal. Per il punto di balneazione framurese lo sforamento riguarda l’escherichia coli: 660 MPN/100 ml a fronte di un limite di 500. Per Lo Scoglio invece il superamento del limite è relativo agli enterococchi intestinali: 300 MPN/100 ml, limite 200. Non emesse al momento dai Comuni ordinanze di divieto di balneazione, che potrebbero però arrivare a breve. Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, Arpal effettuerà il campione suppletivo per verificare se si è trattato di un episodio di inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità, non conformità inoltre caratterizza da alcuni giorni il punto di balneazione Scalo Corniglia.

L’articolo Non conformi i punti di balneazione Arena, a Framura, e Lo Scoglio, a Monterosso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com