Passare dal convento e lasciare un libro per chi verrà, nasce “Passaggi di vita”

Un antico scaffale collocato all’esterno della storica biblioteca conventuale del Convento dei frati cappuccini di Monterosso: prende il via con l’inaugurazione di lunedì prossimo, 21 agosto, alle 19.00, il progetto “Passaggi di vita”, una piccola biblioteca presso la quale le persone di passaggio al convento potranno lasciare un libro che ha per loro rappresentato, appunto, un passaggio di vita, o che sono stati preziosi compagni di viaggio nel corso dell’esistenza; lasciare un libro e con esso un segnalibro, con un messaggio. Pagine con cui animare questo nuovo progetto, pagine che potranno sfogliare e apprezzare futuri visitatori, che a loro volta potranno sistemare un volume sullo scaffale. A inaugurare il progetto sarà l’autore Marco Balzano (che alle 21.15 presenterà Cafè Royal) con le sue poesie; interverranno Gabriella Tartarini e Alberto Cipelli. Chi per l’occasione porterà un libro, riceverà in dono il segnalibro “Passaggi di vita”. L’inaugurazione sarà seguita da un piccolo aperitivo.

