“Per raggiungere a piedi il cimitero di Sarzana si rischia di diventarne uno dei silenziosi ospiti”

“«Sol chi non lascia eredità d’affetti/ poca gioia ha dell’urna» scriveva nel celeberrimo carme Dei sepolcri il grande poeta Ugo Foscolo. Ebbene, Sarzana ha il suo cimitero poco fuori del centro in mezzo a cipressi secolari, luogo del ricordo e degli affetti della nostra vita. Per raggiungere i suoi cancelli a piedi, però, si rischia di diventarne presto uno dei silenziosi ospiti. La strada di accesso al cimitero urbano è piuttosto trafficata anche perché conduce al bivio per salire verso Prulla e il paese di Falcinello, oltre che per ritornare su via Cisa. I pedoni che vogliono raggiungere il primo cancello di accesso devono percorrere la strada tenendosi rasente al muro con il pericolo di essere travolti dalle auto, come peraltro è già successo più di una volta in passato”. Si apre così l’intervento di Roberta Ambrosini per l’associazione Sarzana si può.

“La domanda che ci sentiamo di rivolgere all’amministrazione comunale – prosegue Ambrosini – è se non sia possibile dotare quel tratto di strada di alcuni paracarri o protezioni stradali che delimitino e contemporaneamente proteggano il passaggio di singoli pedoni lungo la linea bianca (attualmente quasi del tutto cancellata) che indica la zona che le auto non dovrebbero oltrepassare.

Si sottolinea un altro aspetto che potrebbe essere migliorato a vantaggio di chi raggiunge il cimitero a piedi: dotare la passeggiata lungo il canale di fronte all’entrata sud del cimitero di un’apertura con strisce pedonali proprio all’altezza del cancello rendendo più agevole l’accesso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com