Portofino: cambio di guardia, partenza in battello e arrivo di chi apprezza una cena

Al tramonto il grosso degli escursionisti che durante il giorno anima calate e piazzetta, lascia il borgo dopo avere ammirato i meravigliosi yacht attraccati, le vetrine e scrutato se tra i presenti ci sono volti noti. Al tramonto Portofino volta pagina in attesa che arrivino i tender che dagli yacht in rada trasportano a terra proprietari e ospiti per una cena nei ristoranti dove siedono anche proprietari di ville e appartamenti e i tanti ospiti che arrivano in auto per gustare piatti di mare e il fresco del borgo.

(Foto di Consuelo Pallavicini)

» leggi tutto su www.levantenews.it