Servizio civile digitale, quattro posti in Liguria con Confcooperative

Liguria. È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per il Servizio Civile digitale: saranno selezionati 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del giorno 4 luglio 2023, n. 595. La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 28 settembre.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023. È aumentato l’importo mensile del rimborso ai volontari, che è ora pari ad € 507,30.

