Turismo, nelle parole degli operatori gli alti e i bassi di una stagione che rimane comunque più che positiva

Quella del 2023 sarà un’annata da incorniciare per gli operatori turistici spezzini. Lo dicono i (pochi) numeri disponibili sino a questo momento, ma lo confermano le parole degli addetti ai lavori. Anche se nelle loro voci si apprezzano sfumature differenti rispetto all’andamento delle ultime settimane e sulle ragioni del calo degli ospiti di nazionalità italiana, il messaggio che viene trasmesso è sempre lo stesso: sta andando bene e sotto il profilo numerico non c’è proprio nulla di cui lamentarsi.

D’altronde le cifre disponibili sino a oggi confermano l’impressione che un po’ tutti abbiamo avuto nel corso dell’estate, ovvero che in città, nei ristoranti e nei bar ci fosse davvero un fiume di turisti, qualcosa di superiore allo scorso anno, quando già i numeri di ripresa post Covid furono decisamente buoni.

Nelle sole prime due settimane del mese di luglio 2023, con a disposizione solamente l’85 per cento delle strutture, gli arrivi in Liguria sono stati oltre 328mila, con oltre un milione di notti dormite. E facendo una proiezione appare evidente che il mese si possa essere chiuso pareggiando, se non superando il dato del 2022, quando gli arrivi furono quasi 760mila e le presenze di poco inferiori ai 2,7 milioni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com