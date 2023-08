Turismo, Toti: “Basta dire che in Italia è tutto caro, così creiamo un danno a noi stessi”

Genova. “L’Italia è una super potenza culturale e turistica, siamo il Paese più bello del mondo: dovremmo concentrarci sulla promozione delle nostre città d’arte, sui musei e i monumenti, sul mare cristallino, sulle maestose montagne, sui caratteristici borghi, sugli eventi che vengono organizzati in location mozzafiato, sulle bontà enogastronomiche. Invece, puntiamo quotidianamente il dito su quello che non funziona, postiamo sui social scontrini di conti esagerati, enfatizziamo i comportamenti negativi degli operatori turistici, addirittura riusciamo a paragonarci con Paesi che non hanno neanche un milionesimo della nostra storia e delle nostre eccellenze“.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando il dibattito sorto a livello nazionale sull’andamento del settore turistico e sul boom di presenze di italiani in Albania.

