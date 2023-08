A Loano il Festival Città Identitarie: tra gli ospiti Gabriele Cirilli, Magdi Allam, il vescovo Suetta, il governatore Toti e Shel Shapiro

Loano. La Città dei Doria è pronta ad accogliere il Festival Città Identitarie 2023, la manifestazione nata per far conoscere i simboli culturali, storici e artistici delle nostre città di provincia attraverso il teatro, la musica, i libri e le persone che le hanno rese grandi.

Il sindaco Luca Lettieri spiega: “I Festival e gli eventi di Città Identitarie si propongono di recuperare e divulgare le radici storiche delle località in cui si svolgono coniugando la cultura locale con i moderni linguaggi dell’arte e dello spettacolo. Per quanto riguarda Loano, il filo conduttore sarà il suo passato marinaro. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la nostra città è stata ‘patria’ di famosi e abili ammiragli che hanno ricoperto ruoli di primo piano in occasione di eventi storici fondamentali. Un nome per tutti: Gian Andrea Doria, che ha guidato parte della flotta cristiana durante la battaglia di Lepanto. Il festival, tra l’altro, si colloca nel solco del progetto di recupero e valorizzazione dell’identità storica cittadina già avviato l’anno scorso con il primo convegno dedicato alle figure femminili più importanti della famiglia Doria e concretizzatosi, sia l’anno scorso che quest’anno, con la festa rinascimentale che celebrava ‘Il ritorno dei Doria’. Come amministrazione, dunque, è per noi un piacere e un privilegio il fatto che Loano sia una delle sole tre città in cui, nel 2023, farà tappa il festival di Città Identitarie e poter accogliere tutti i grandi ospiti che, nel prossimo mese di agosto, ci faranno visita”.

