Allarme caldo, a Genova nel weekend scatta il bollino arancione: ecco chi rischia di più

Genova. Sul capoluogo ligure scatta il bollino arancione per ondata di calore: è quanto prevede il bollettino del ministero della Salute per le giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto. Si prevedono temperature massime percepite di 36 gradi.

Il bollino arancione “indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”: anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza, malati cronici, persone con disturbi psichici, persone non autosufficienti, persone che fanno uso di alcol e droghe, persone che svolgono un lavoro intenso all’aperto. In allerta i servizi sanitari e sociali.

