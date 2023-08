Asta pubblica di beni comunali indetta nei giorni scorsi dal Comune di Borghetto Vara, in esecuzione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni del luglio e del settembre 2022. La procedura riguarda il fabbricato già adibito ad asilo, a Borghetto capoluogo, la cui base d’asta parte da 100mia euro, e il fabbricato ex scuola di Cassana, che parte da 50mila euro. Offerte da far pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 23 agosto prossimo; prima seduta pubblica dell’asta in programma il 25 agosto alle 14.30. Tutti i dettagli e la documentazione sul sito istituzionale del Comune di Borghetto Vara.

L’articolo Borghetto, il Comune mette all’asta due immobili proviene da Città della Spezia.

