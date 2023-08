Dall’ufficio stampa dell’US Sestri Levante 1919

Amichevoli, presentazione della squadra alla città, date e orari delle prime cinque giornate del

campionato di Serie C

Domenica 20 agosto alle 17 il Sestri Levante sarà impegnato con l’Atalanta Next Gen nel centro

sportivo Achille e Cesare Bortolotti a Zingoia, in provincia di Bergamo: i nerazzurri militano nel

girone A di Serie C.

» leggi tutto su www.levantenews.it