“Camogli in Musica”: il Festival si conclude domani a San Rocco

Domani sabato 19 luglio si conclude il nostro Festival Camogli in musica (quarantesima edizione) con un concerto alla chiesa di San Rocco: alle ore 21.15 si esibirà la giovanissima violinista romana Celeste Di Meo, con un programma che spazia da J. S. Bach (Partita n. 2) a Prokofiev (Sonata in Re maggiore), passando per Ysaye (Sonata n. 5). Celeste, che attualmente studia negli Stati Uniti, ha vinto alcuni dei concorsi violinistici più importanti e si sta imponendo sulla scena concertistica internazionale: davvero un grande onore per noi poterla ascoltare nel nostro Festival!

