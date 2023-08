Commercio abusivo ad Alassio, turista denunciato per aver “coperto” la fuga di un venditore

Alassio. “E’ una battaglia quotidiana quella che combatte la polizia locale di Alassio contro il commercio abusivo e la contraffazione, ma i risultati delle pattuglie balneari presenti tutti i giorni sull’arenile si vedono. Oltre ad un’evidente opera di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti illeciti sono già decine i provvedimenti sanzionatori adottati dal personale del comando di via Gastaldi”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale alassina.

33 per l’esattezza i sequestri effettuati dall’inizio della stagione estiva di cui ben 11 di rilevanza penale in quanto effettuati nei confronti di capi che riportavano griffes contraffatte. In uno degli ultimi episodi, poi, nei guai è finito anche un turista piemontese che dopo aver interloquito con un venditore abusivo lo ha “coperto” dopo la fuga cercando di mantenere i capi contraffatti lontani dalla vista degli agenti.

» leggi tutto su www.ivg.it