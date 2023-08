Confine provinciale, a Moneglia sarà attivata la rete mobile per emergenze che interessano la strade delle gallerie

Sono 5 cinque milioni e 500mila euro i fondi stanziati da Regione Liguria per i lavori di adeguamento infrastrutturale, resilienza strutturale e sismica nel Comune di Moneglia, al confine fra la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia. Tra i principali interventi, l’attivazione dell’impianto di telefonia mobile sulla strada delle Gallerie, che collega Moneglia a ovest con Sestri Levante, ad est con Deiva Marina. “Siamo intervenuti in due situazioni distinte – spiegano il governatore Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -, sebbene entrambe fondamentali per la sicurezza infrastrutturale e ambientale di un territorio fragile, messo a dura prova dagli eventi calamitosi del 2018. Da un lato la difesa e riqualificazione del litorale con attività di adeguamento strutturale, dall’altro, la modernizzazione degli impianti di illuminazione, semaforici e di rete mobile sulla strada delle Gallerie, che di fatto migliorano le comunicazioni tra Moneglia e i comuni limitrofi. Grazie ai fondi regionali vediamo completarsi un percorso di resilienza che non solo proteggerà la costa favorendo attività e turismo, ma semplificherà anche la gestione stradale, anche in caso di emergenza, di uno dei tratti litoranei tra la frazione di Riva Trigoso e Deiva Marina”.

Nello specifico, l’importo complessivo si riferisce a tre differenti interventi, già completati o in via di conclusione, e comprende anche la cifra di compensazione per l’aumento dei prezzi. Dei cinque milioni e 500mila euro, quattro sono di fondi emergenziali messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile per i danni causati dalla mareggiata del 2018, di cui due relativi agli interventi in località La Secca attenzionata nel corso del sopralluogo concluso questa sera dal presidente Toti, dall’assessore Giampedrone e dal sindaco Magro. Tale finanziamento ha previsto la realizzazione di due pennelli contro l’erosione dell’arenile e di un importante ripascimento strutturale mediante scogliera a protezione della passeggiata e dell’ex campo sportivo.

Le azioni della Regione Liguria a sostegno del Comune di Moneglia hanno interessato anche la strada litoranea delle Gallerie, lungo la cui tratta sono ora attivi i collegamenti con TIM e Vodafone, mentre per gli altri operatori è funzionate la chiamata di emergenza. Un’operazione necessaria, e attesa da anni, per aumentare il livello di sicurezza all’interno dell’infrastruttura. L’assessorato competente ha pertanto erogato in co-finanziamento con il Comune di Moneglia un contributo di circa 600 mila euro del Fondo Strategico regionale al fine di sostituzione l’illuminazione a led, con conseguente realizzazione della canalina per ospitare i cavi anche dell’impianto di telefonia mobile. Ulteriori 300 mila euro sono stati poi destinati alla sostituzione del sistema centralizzato di controllo semaforico delle Gallerie Sestri Levante/Moneglia/Deiva Marina comprensivo di telecamere di videosorveglianza e dispositivi per il rilevamento passaggio con il rosso.

