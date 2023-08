Dal San Martino al Careggi in bici, con tappa a Ceparana e una raccolta fondi: la nuova impresa di Matteo, Roberta e Laura

Matteo, Roberta e Laura. Tre destini che si sono uniti per una pura casualità alla fine di un percorso di salute difficilissimo dopo il Covid che alle due donne, e madri, ancora oggi ha lasciato dei segni indelebili. Matteo è il marito di Roberta, sono bolanesi e hanno costruito una bellissima famiglia che, alla nascita dell’ultimo bimbo e alla comparsa del Covid, ha rischiato di non essere più la stessa. Lo stesso poteva accadere a Laura, fiorentina. Il destino però a volte gira per il verso giusto: le due donne (una è infermiera e l’altra è una ricercatrice) si sono salvate con l’impegno costante dei medici del San Martino e del Careggi di Firenze. Da qui sono partite una serie di iniziative e imprese sportive, da parte di tutti e tre. Roberta e Laura hanno scritto il libro “Vite sospese” e sostengono con forza la Octopus therapy e di recente lanciato una raccolta su Gofundme.

Ed è proprio nelle imprese sportive che è entrato in gioco Matteo Marcheschi che dal 2020 si presa a competizioni in solitaria, in sella alla sua bicicletta, per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza: il primo è stato per il San Martino, il secondo per la Lega del filo d’oro e il terzo, che si terrà il 16 settembre. In quella data Matteo unirà gli ospedali che hanno salvato la vita a sua moglie Roberta e all’amica Laura.

