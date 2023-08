Fuga di gas in Val di Vara, in prossimità del Ponte della Macchia sulla provinciale 566, al chilometro 18, nel Comune di Varese Ligure. Stando a quanto si apprende i Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona già da questa mattina quando sono stati allertati da un automobilista che transitando per quell’area ha avvertito un odore pungente e il sibilo del gas che fuoriusciva. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Brugnato raggiunti, più tardi, da quelli della Spezia e dai tecnici di Italgas, successivamente anche quelli della Provincia della Spezia. La fuga si è verificata in un punto dove è presente un condotto della media pressione. Stando a quanto riferito la fuoriuscita si è rivelata importante e la tubazione, in acciaio all’interno della quale il liquido viaggia a una pressione di cinque atmosfere ritenuta molto alta, è uscita dal suo asse provocando la dispersione. Si sarebbe verificata la rottura di un giunto di dilatazione. Per la sua rimozione è stata interrotta la fornitura di gas a monte e a valle della struttura. L’intervento ha permesso di scongiurare ogni eventuale pericolo per chi si trovava a passare dalla zona.

L’articolo Fuga di gas al Ponte della Macchia a Varese Ligure, mobilitati Vigili del fuoco e tecnici proviene da Città della Spezia.

